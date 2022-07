F1 | la Ferrari festeggia i 90 anni del Cavallino Rampante Sulle vetture lo stemma del 1932

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) Oggi in casanon si tratta solamente della giornata dedicata alla Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Questo sabato 9 luglio, infatti, segna una data importante per l’intera storia del team di Maranello. 90fa esatti l’ormai celeberrimocon ilfaceva la sua comparsa per la prima volta sulla scocca di una vettura della Scuderia. Per questo motivo, quindi, fino al completamento del fine settimana,due monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz campeggerà lo scudetto che ha reso famoso il marchio creato da Enzoin giro per il mondo, e sarà esattamente come la versione di quel 9 luglio. In quel caso si corse la ...