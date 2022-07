F1 | Gp Austria | Verstappen vince la sprint davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz

(Di sabato 9 luglio 2022) Spielberg, 9 lug. - (Adnkronos) - Maxla garadel Gp d'. L'olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, resta al comando per tutta la gara trionfandoduedel monegasco Charlese dello spagnolo Carlos, che hanno dato vita ad un bel duello nelle prime fasi della corsa. Quarto posto per la Mercedes dell'inglese George Russell che si lasciaspil messicano della Red Bull Sergio Perez e l'Alpine del francese Sebastian Ocon. Ultimi due piloti a punti il danese Kevin Magnussen con la Haas e l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Nella classifica del mondialeconsolida la sua leadership con 189 ...

Pubblicità

Gazzetta_it : F1 Austria, Sainz il più veloce nelle libere 2 davanti a Leclerc. Verstappen 3° - SkySportF1 : ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - SportRepubblica : Sprint race Gp Austria: Verstappen partirà primo davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz [aggiornamento delle 17:06] - Damiano__89 : RT @Eurosport_IT: VERSTAPPEN SI PRENDE SPRINT RACE E POLE! ?? Dopo la SR di Imola il pilota della Red Bull conquista anche la SR di Spielbe… - TgLa7 : #F1: #Verstappen vince gara sprint del #GP d'Austria. Dietro al campione del mondo della Red Bull le due #Ferrari d… -

SPIELBERG - È Maxad aggiudicarsi la sprint race nell'ambito del Gran Premio d'. Il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti nell'anticipo della gara vera e propria della domenica, precedendo le ...... grazie a Sergio Perez in Arabia Saudita e Maxprima ad Imola (che è stato il primo weekend stagionale con la Sprint Race), poi a Montreal e tecnicamente anche già qui in, anche se ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince la gara sprint del Gran Premio d’Austria di Formula 1 e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Il pilota olandese della Red Bull rimane ...Spielberg, 9 lug. – (Adnkronos) – Max Verstappen vince la gara sprint del Gp d’Austria. L’olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, resta al comando per tutta la gara trionfando davanti ...