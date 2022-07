F1, Gp Austria – La Sprint Race e il nuovo paradosso Ferrari: Leclerc e Sainz lottano, Verstappen vince (Di sabato 9 luglio 2022) Il sorpasso al via di Sainz, la replica di Leclerc, poi gli attacchi dello spagnolo e la difesa del monegasco: Charles Leclerc e Carlos Sainz danno spettacolo durante i primi giri della Sprint Race del Gran premio d’Austria. Peccato che nel frattempo Max Verstappen saluta e se ne va, vincendo in tranquillità. Un altro rammarico per la Ferrari, perché Leclerc nel finale si avvicina tantissimo alla Red Bull. Ma al via aveva perso troppo tempo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Il sorpasso al via di, la replica di, poi gli attacchi dello spagnolo e la difesa del monegasco: Charlese Carlosdanno spettacolo durante i primi giri delladel Gran premio d’. Peccato che nel frattempo Maxsaluta e se ne va,ndo in tranquillità. Un altro rammarico per la, perchénel finale si avvicina tantissimo alla Red Bull. Ma al via aveva perso troppo tempo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

