F1 GP Austria 2022, Mercedes al lavoro sulla vettura di Hamilton: cambiato il telaio, nessuna penalità (Di sabato 9 luglio 2022) Sono partite le FP2 del Gran Premio di Austria 2022, ma i meccanici della Mercedes sono ancora al lavoro sulla vettura di Lewis Hamilton dopo l’incidente avvenuto nel corso delle qualifiche di ieri. E’ stato sostituito il telaio, ma non è stato cambiato alcun elemento della power unit, quindi il sette volte campione del mondo non rischia al momento alcuna penalità. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Sono partite le FP2 del Gran Premio di, ma i meccanici dellasono ancora aldi Lewisdopo l’incidente avvenuto nel corso delle qualifiche di ieri. E’ stato sostituito il, ma non è statoalcun elemento della power unit, quindi il sette volte campione del mondo non rischia al momento alcuna. SportFace.

