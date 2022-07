F1, Gp Austria 2022, Marko: “Grazie alle Ferrari per aver lottato tra di loro, Verstappen ha costruito lì il margine” (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo la vittoriosa, per Verstappen e la Red Bull, Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2022 di F1, il consulente della scuderia dell’energy drink, Helmut Marko, ha così commentato: “Dobbiamo ringraziare le Ferrari che hanno lottato tra loro, perché la partenza era stata un po’ critica. In questo modo Verstappen ha potuto costruirsi un margine di tre secondi, che poi ha saputo mantenere fino alla fine. Perez ha disputato una grande gara. Sicuramente alcuni ritiri, come quello di Alonso, l’hanno favorito, ma ha fatto vedere una grande velocità. Si prospetta una corsa interessante domani“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo la vittoriosa, pere la Red Bull, Sprint Race del Gran Premio d’di F1, il consulente della scuderia dell’energy drink, Helmut, ha così commentato: “Dobbiamo ringraziare leche hannotra, perché la partenza era stata un po’ critica. In questo modoha potuto costruirsi undi tre secondi, che poi ha saputo mantenere fino alla fine. Perez ha disputato una grande gara. Sicuramente alcuni ritiri, come quello di Alonso, l’hanno favorito, ma ha fatto vedere una grande velocità. Si prospetta una corsa interessante domani“. SportFace.

