F1 GP Austria 2022, comunicazioni durante giro formazione: nessuna sanzione per sette piloti sotto investigazione (Di sabato 9 luglio 2022) nessuna novità per quanto riguarda il Gran Premio d’Austria 2022 di F1. Ben sette piloti erano stati infatti convocati dagli stewards per aver ricevuto comunicazioni dai rispettivi ingegneri durante il giro di formazione, cosa proibita dall’articolo 33.1 del regolamento. Tuttavia è stato deciso di non applicare nessuna sanzione e dunque i sette potranno prendere parte alla gara di domani partendo dalla posizione in cui si sono qualificati. I piloti sotto investigazione erano George Russell, Sebastian Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Mick Schumacher e Daniel Ricciardo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022)novità per quanto riguarda il Gran Premio d’di F1. Benerano stati infatti convocati dagli stewards per aver ricevutodai rispettivi ingegneriildi, cosa proibita dall’articolo 33.1 del regolamento. Tuttavia è stato deciso di non applicaree dunque ipotranno prendere parte alla gara di domani partendo dalla posizione in cui si sono qualificati. Ierano George Russell, Sebastian Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Mick Schumacher e Daniel Ricciardo. SportFace.

