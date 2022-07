F1: Ferrari, in pista in Austria con il Cavallino Rampante del 1932 (Di sabato 9 luglio 2022) Spielberg, 9 lug. - (Adnkronos) - Oggi, 90 anni fa, lo scudetto con il Cavallino Rampante faceva il proprio esordio sulle vetture della Scuderia Ferrari. Per celebrare la ricorrenza, da questa mattina e per tutto il fine settimana del Gran Premio d'Austria sulle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà presente la versione dello scudetto impiegata il 9 luglio del 1932 alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. Lo stesso emblema verrà applicato sulle 488 GTE in pista a Monza, dove è in programma la 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship (WEC). Alla guida delle vetture numero 51 e 52 di AF Corse saranno i piloti di Ferrari Competizioni GT, Alessandro Pier Guidi-James Calado e Miguel Molina-Antonio Fuoco. Lo scudetto, che aveva già tutte le caratteristiche di ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Spielberg, 9 lug. - (Adnkronos) - Oggi, 90 anni fa, lo scudetto con ilfaceva il proprio esordio sulle vetture della Scuderia. Per celebrare la ricorrenza, da questa mattina e per tutto il fine settimana del Gran Premio d'sulle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà presente la versione dello scudetto impiegata il 9 luglio delalla 24 Ore di Spa-Francorchamps. Lo stesso emblema verrà applicato sulle 488 GTE ina Monza, dove è in programma la 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship (WEC). Alla guida delle vetture numero 51 e 52 di AF Corse saranno i piloti diCompetizioni GT, Alessandro Pier Guidi-James Calado e Miguel Molina-Antonio Fuoco. Lo scudetto, che aveva già tutte le caratteristiche di ...

