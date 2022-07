F1, come è cambiato il Budget Cap e quanto si potrà spendere in più. Ma un team ha votato a sfavore… (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo mesi di discussioni, alla fine il Circus è riuscito a trovare una soluzione per far fronte ad uno dei temi più scottanti della stagione 2022: il Budget Cap. Nella giornata di ieri la F1 Commission si è riunita infatti in Austria presso l’Hotel Schloss Gabelhofe, ufficializzando alcune decisioni molto importanti per il futuro del campionato. Al termine della riunione è stata confermata l’approvazione di un aumento del tetto di spesa del 3,1%, a causa dei costi crescenti e dell’aumento dell’inflazione. La F1, la FIA e nove team hanno votato a favore di questa soluzione, mentre una delle dieci scuderie della griglia (secondo Auto, Motor und Sport si tratterebbe di Alpine) non era d’accordo. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale della federazione: “I tassi di inflazione in rapido aumento dalla fine del 2021 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo mesi di discussioni, alla fine il Circus è riuscito a trovare una soluzione per far fronte ad uno dei temi più scottanti della stagione 2022: ilCap. Nella giornata di ieri la F1 Commission si è riunita infatti in Austria presso l’Hotel Schloss Gabelhofe, ufficializzando alcune decisioni molto importanti per il futuro del campionato. Al termine della riunione è stata confermata l’approvazione di un aumento del tetto di spesa del 3,1%, a causa dei costi crescenti e dell’aumento dell’inflazione. La F1, la FIA e novehannoa favore di questa soluzione, mentre una delle dieci scuderie della griglia (secondo Auto, Motor und Sport si tratterebbe di Alpine) non era d’accordo. Eccosi legge nel comunicato ufficiale della federazione: “I tassi di inflazione in rapido aumento dalla fine del 2021 ...

