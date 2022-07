Europeo femminile, Italia-Francia: ecco dove vedere l’esordio delle azzurre – ORARI E TV (Di sabato 9 luglio 2022) Le azzurre si preparano per fare il loro esordio all’Europeo 2022. La nazionale guidata da Milena Bertolini è pronta per scendere in campo per il primo match di questa rassegna quello con la Francia. L’Italia è stata inserita nel gruppo D e giocherà domani, domenica 1o luglio, alle 21. Sulle ali dell’entusiasmo che ha visto il calcio femminile diventare professionista nel nostro paese lo scorso 1 luglio le azzurre sono pronte per far vedere ancora una volta ciò di cui sono capaci. L’obiettivo è far crescere ancora di più l’interesse verso la disciplina, esploso dopo il bellissimo Mondiale 2019, dove le nostre portacolori raggiunsero i quarti di finale. ecco tutte le informazioni per seguire la partita. Questi gli ORARI ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Lesi preparano per fare il loro esordio all’2022. La nazionale guidata da Milena Bertolini è pronta per scendere in campo per il primo match di questa rassegna quello con la. L’è stata inserita nel gruppo D e giocherà domani, domenica 1o luglio, alle 21. Sulle ali dell’entusiasmo che ha visto il calciodiventare professionista nel nostro paese lo scorso 1 luglio lesono pronte per farancora una volta ciò di cui sono capaci. L’obiettivo è far crescere ancora di più l’interesse verso la disciplina, esploso dopo il bellissimo Mondiale 2019,le nostre portacolori raggiunsero i quarti di finale.tutte le informazioni per seguire la partita. Questi gli...

Pubblicità

MarcoBoccassin3 : In bocca al lupo alle ragazze della nazionale italiana femminile di calcio che domani sera debutterà all'Europeo co… - robertopontillo : RT @RaiSport: ? UEFA EURO 2022 - Campionato europeo di calcio femminile Sedici squadre in competizione. Fase iniziale con quattro gironi… - Linkiesta : Come arrivano le Azzurre all’Europeo di calcio femminile La nostra nazionale può puntare a passare il girone anche… - UEFAcom_it : ???????? Guarda la finale dell'Europeo Under 19 femminile! ?? - PoliSacramento1 : L’Europeo femminile molto combattuto. -