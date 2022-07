Europei femminili, analisi e orari del girone dell’Italia (Di sabato 9 luglio 2022) Gli Europei femminili hanno ormai preso il via da qualche giorno in terra inglese, ma ancora l’Italia non ha avuto modo di esordire. Lo farà domani sera alle 21 contro la Francia in quella che sarà la seconda partita del girone D. Oltre alle due formazioni ci sono anche Belgio e Islanda, che si sfideranno nel match previsto per le 18. Andiamo dunque a vedere e ad analizzare le avversarie delle Azzurre in questi Europei femminili di calcio. Italia agli Europei femminili: il calendario Italia Femminile TwitterIn primo luogo analizziamo il calendario delle Azzurre in questi Europei femminili. Come preannunciato, domani alle 21 ci sarà la gara d’esordio con la Francia, poi il secondo match sarà quello di giovedì 14 che vedrà la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Glihanno ormai preso il via da qualche giorno in terra inglese, ma ancora l’Italia non ha avuto modo di esordire. Lo farà domani sera alle 21 contro la Francia in quella che sarà la seconda partita delD. Oltre alle due formazioni ci sono anche Belgio e Islanda, che si sfideranno nel match previsto per le 18. Andiamo dunque a vedere e ad analizzare le avversarie delle Azzurre in questidi calcio. Italia agli: il calendario Italia Femminile TwitterIn primo luogo analizziamo il calendario delle Azzurre in questi. Come preannunciato, domani alle 21 ci sarà la gara d’esordio con la Francia, poi il secondo match sarà quello di giovedì 14 che vedrà la ...

