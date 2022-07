(Di sabato 9 luglio 2022) Secondo pareggio nella prima giornata di partite valide per il Girone C di qualificazione degli Europei femminili di calcio, che si stanno disputando sui campo d'Inghilterra. Sul terreno del Bramall ...

Nella classifica del Girone,, Svezia, Portogallo e Svizzera hanno un punto ciascuno. . 9 luglio 2022Nella classifica del Girone,, Svezia, Portogallo e Svizzera hanno un punto ciascuno. . 9 luglio 2022 Eurodonne: Olanda e Svezia non si fanno male (1-1) Secondo pareggio nella prima giornata di partite valide per il Girone C di qualificazione degli Europei femminili di calcio, che si stanno disputando sui campo d'Inghilterra. (ANSA) ...