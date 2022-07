Ermal Meta, le foto del concerto a Villa Ada di Roma (Di sabato 9 luglio 2022) Ermal Meta: il tour estivo 2022 del cantautore è approdato al Laghetto di Villa Ada di Roma, dopo la prima data tenutasi a Genova. Dopo la pubblicazione dei singoli Milano Non Esiste definita come un “regalo”, che racconta la voglia di liberarsi dalle zavorre quotidiane, per dare spazio solo alle cose importanti, quelle che fanno stare bene, seguita lo scorso marzo dal duetto con Giuliano Sangiorgi, Una Storia Più Grande della quale è anche coautore, Ermal Meta ha debuttato come autore lo scorso 19 maggio con il Romanzo Domani Per Sempre edito da La Nave Di Teseo. L’opera prima dell’ex leader de La Fame Di Camilla è ambientata durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di Kajan, un bambino di sette anni. Terminato il conflitto, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022): il tour estivo 2022 del cantautore è approdato al Laghetto diAda di, dopo la prima data tenutasi a Genova. Dopo la pubblicazione dei singoli Milano Non Esiste definita come un “regalo”, che racconta la voglia di liberarsi dalle zavorre quotidiane, per dare spazio solo alle cose importanti, quelle che fanno stare bene, seguita lo scorso marzo dal duetto con Giuliano Sangiorgi, Una Storia Più Grande della quale è anche coautore,ha debuttato come autore lo scorso 19 maggio con ilnzo Domani Per Sempre edito da La Nave Di Teseo. L’opera prima dell’ex leader de La Fame Di Camilla è ambientata durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di Kajan, un bambino di sette anni. Terminato il conflitto, la ...

Pubblicità

RadioItalia : È tutto pronto per il Tour Estivo 2022 di Ermal Meta! #radioufficiale @MetaErmal - OndeFunky : Domani e per sempre di @MetaErmal vi porterà altrove. A soffrire, a sorridere, ad arrabbiarvi di paura, ad approfon… - apartetex : RT @Meta__Moro: Comunque stamattina polemica verso Meta Ermal perché lui si dimentica si aver scritto Le luci di Roma e Non bastano le mani… - jhadreq : @imalexwyse @MetaErmal Ermal meta ha perso un occasione d'oro per chiamarsi ermal metal - nonpotreimai : sperando in tutti i modi che alex sia al concerto di ermal meta a ferrara in modo da poterlo ascoltare dal vivoo -