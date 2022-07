Erlic: «Non scorderò mai Spezia-Napoli. Sassuolo, sono pronto» – ESCLUSIVA (Di sabato 9 luglio 2022) Martin Erlic, difensore del Sassuolo tornato dopo l’avventura allo Spezia, si racconta in ESCLUSIVA ai nostri microfoni Il Sassuolo ha riportato alla base Martin Erlic, difensore classe ’98 che ha fatto bene allo Spezia e ha esordito in Nazionale. Direttamente dal ritiro di Vipiteno, dove i neroverdi di Dionisi stanno preparando la nuova annata, ecco le parole del calciatore neroverde, in ESCLUSIVA per CalcioNews24.com. Innanzitutto Martin bentornato! Quali sono le tue prime sensazioni per questo ritorno a Sassuolo?«Tornare qui per me è un bellissimo step in avanti, in una società importante che sa lavorare bene con i giovani e sono felice di essere tornato a Sassuolo». Nelle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Martin, difensore deltornato dopo l’avventura allo, si racconta inai nostri microfoni Ilha riportato alla base Martin, difensore classe ’98 che ha fatto bene alloe ha esordito in Nazionale. Direttamente dal ritiro di Vipiteno, dove i neroverdi di Dionisi stanno preparando la nuova annata, ecco le parole del calciatore neroverde, inper CalcioNews24.com. Innanzitutto Martin bentornato! Qualile tue prime sensazioni per questo ritorno a?«Tornare qui per me è un bellissimo step in avanti, in una società importante che sa lavorare bene con i giovani efelice di essere tornato a». Nelle ...

