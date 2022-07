Emergenza idrica, dal Cai 300mila euro per interventi nei rifugi (Di sabato 9 luglio 2022) Incrementare la resilienza dei rifugi del Cai in relazione alla generale contrazione delle riserve idriche in quota, attuare misure concrete ed efficaci nel breve e medio periodo in risposta al cambiamento climatico, garantire il presidio territoriale e la ricettivita? montana sul territorio nazionale. Sono queste le finalità del “Bando approvvigionamento acqua e contenimento consumi idrici nei rifugi del Cai”, approvato dal Comitato direttivo centrale del Club alpino italiano. Il bando, rivolto alle Sezioni del Cai proprietarie di rifugi (categorie B, C, D, E) non allacciati al pubblico acquedotto, copre l’80% delle spese sostenute e documentate dal primo gennaio al 31 ottobre 2022 per interventi riguardanti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei sistemi di approvvigionamento idrico, accumulo idrico, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) Incrementare la resilienza deidel Cai in relazione alla generale contrazione delle riserve idriche in quota, attuare misure concrete ed efficaci nel breve e medio periodo in risposta al cambiamento climatico, garantire il presidio territoriale e la ricettivita? montana sul territorio nazionale. Sono queste le finalità del “Bando approvvigionamento acqua e contenimento consumi idrici neidel Cai”, approvato dal Comitato direttivo centrale del Club alpino italiano. Il bando, rivolto alle Sezioni del Cai proprietarie di(categorie B, C, D, E) non allacciati al pubblico acquedotto, copre l’80% delle spese sostenute e documentate dal primo gennaio al 31 ottobre 2022 perriguardanti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei sistemi di approvvigionamento idrico, accumulo idrico, ...

