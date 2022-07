Elon Musk ritira l' offerta per Twitter | salta l' accordo da 44 miliardi Ma la società gli farà causa

Pubblicità

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - repubblica : Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Twitter - tcc123456789876 : RT @felipeneto: É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - robertamilano : RT @franzrusso: Alla fine #ElonMusk ha gettato la maschera e ha depositato alla SEC la sua intenzione di abbandonare l'accordo di acquisizi… -

ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa. Secondo una lettera inviata da un avvocato del miliardario all'ufficio legale della società,...ha annunciato di aver ritirato la proposta di acquisizione del social network Twitter, ammunciata qualche tempo fa per la somma di 44 miliardi di dollari. Il motivo secondo il numero uno di ...Uomo d'affari Elon Musk ha comunicato questo venerdì all'autorità di regolamentazione dei titoli statunitense annullare l'acquisto di Twitterche ho annunciato lo scorso aprile per 44.000 milioni di ...