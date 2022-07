Elon Musk non comprerà più Twitter | ritirata l' offerta da 44 miliardi Ecco i motivi dietro l' affare saltato

Pubblicità

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - AlineMedri : Non Elon musk che colleziona figli come noi collezioniamo meme - semeraro_g : @GVNVNCR @Michele_Arnese ‘nulla’ accade per caso (il vero) obiettivo realizzato da mesi -

L'affare del secolo non si farà. Dopo mesi di tira e molla, annunci e smentite e molti molti cinguettii,ha deciso di ritirare l'offerta da 44 miliardi per acquistare Twitter . Il social media 'non ha rispettato gli obbighi contrattuali e non ha fornito le informazioni richieste', si legge ...Ora è ufficiale:si ritira dall'acquisto di Twitter Probabilmente è la fine di un sogno per alcuni, un incubo per altri:, il boss di Tesla e SpaceX , ha annullato l'accordo per l'acquisto del ...Elon Musk rinuncia all’acquisto di Twitter. Gli avvocati del Ceo di Tesla e SpaceX hanno notificato alla Sec, la società che controlla ...L'affare del secolo non si farà. Dopo mesi di tira e molla, annunci e smentite e molti molti cinguettii, Elon Musk ha deciso di ritirare l'offerta da 44 miliardi per ...