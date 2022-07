Elisa live alla Reggia di Carditello: travolge il pubblico con la sua potente musica (VIDEO) (Di sabato 9 luglio 2022) Elisa alla Reggia di Carditello a Caserta col tour “Back to the Future”: un’anima che con la musica vola sempre più in alto Elisa si è esibita presso la Reggia di Carditello a Caserta col suo nuovo tour “Back to the Future”. L’amatissima cantautrice ha incantato tutti i suoi fan presenti con uno show potentissimo ricco di sonorità. L’artista durante il live, brano dopo brano è riuscita a donare tutta se stessa attraverso la sua musica. L’energica cantautrice ha emozionato il suo calorosissimo pubblico della Campania, con una scaletta di brani variegata. Nel suo nuovo tour ha racchiuso i celebri brani che l’hanno consacrata una delle voci più belle del panorama italiano, da “L’anima vola” a “Luce ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 luglio 2022)dia Caserta col tour “Back to the Future”: un’anima che con lavola sempre più in altosi è esibita presso ladia Caserta col suo nuovo tour “Back to the Future”. L’amatissima cantautrice ha incantato tutti i suoi fan presenti con uno show potentissimo ricco di sonorità. L’artista durante il, brano dopo brano è riuscita a donare tutta se stessa attraverso la sua. L’energica cantautrice ha emozionato il suo calorosissimodella Campania, con una scaletta di brani variegata. Nel suo nuovo tour ha racchiuso i celebri brani che l’hanno consacrata una delle voci più belle del panorama italiano, da “L’anima vola” a “Luce ...

Pubblicità

361_magazine : - thesoundcheckit : Elisa porta il suo “Back to the Future Live Tour” in luoghi sperduti per sensibilizzare il pubblico su temi caldi:… - MacoursD : 02-Ti Vorrei Sollevare - Elisa a Radio Italia Live Il Concerto 2014, Mil... - salento_news : Elisa per la prima volta a Lecce il 23 luglio 2022 con “Back to the future live tour” - QUELL0CHEFAM4LE : c’è chi come Elisa che fa un tour ecosostenibile e pianta alberi e poi c’è chi come j0v4n0tt1 che permette di tagli… -