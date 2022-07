Elezioni irregolari a Latina. Il sindaco Coletta verso il ricorso al Consiglio di Stato (Di sabato 9 luglio 2022) Latina – Dopo la sentenza del Tar, che ha “annullato” le Elezioni a Latina (leggi qui), entro 24/48 ore il sindaco di Damiano Coletta dovrebbe presentare il ricorso al Consiglio di Stato. Il Tar ha infatti imposto il riconteggio in alcune sezioni facendo decadere Giunta e Consiglio. Da quanto si apprende è “molto probabile” che il sindaco di Latina, decaduto ieri dopo che il Tar ha accolto il ricorso del voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l’esito in ventidue sezioni, starebbe procedendo per arrivare a richiedere la sospensiva. Il ricorso dovrebbe essere presentato dal sindaco entro 48 ore. “Ho accolto la notizia ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 luglio 2022)– Dopo la sentenza del Tar, che ha “annullato” le(leggi qui), entro 24/48 ore ildi Damianodovrebbe presentare ilaldi. Il Tar ha infatti imposto il riconteggio in alcune sezioni facendo decadere Giunta e. Da quanto si apprende è “molto probabile” che ildi, decaduto ieri dopo che il Tar ha accolto ildel voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l’esito in ventidue sezioni, starebbe procedendo per arrivare a richiedere la sospensiva. Ildovrebbe essere presentato dalentro 48 ore. “Ho accolto la notizia ...

CelottiMaura : ELEZIONI IRREGOLARI???? Non è buono tutto ciò! - luigijannone : RT @luigijannone: Continuano a litigare per i diritti degli irregolari stranieri in Italia....e nessuno litiga per i diritti degli italiani… - luigijannone : Continuano a litigare per i diritti degli irregolari stranieri in Italia....e nessuno litiga per i diritti degli it… - mafenat : @Antonio_Tajani alle prossime elezioni volete governare con il PD e sua accozzaglia. Con i continui sbarchi di irre… -