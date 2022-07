Elettra Lamborghini accende l’estate | la foto in perizoma scatena il web

Leggi su chenews

(Di sabato 9 luglio 2022)torna adre il web e i social con uno scatto in cui appare in. La cantante ha fattore i tanti fan che la seguono da molti anni. Torniamo a parlare dell’ereditiera italiana più famosa ed amata al mondo. Non è la prima volta che parliamo dei contenuti sexy che la cantante condivide sui suoi canali social,ndo la curiosità tra i tanti follower. Anche questa volta ha deciso di spiazzare tutti con uno scatto davvero esclusivo ed inedito, un outfit sorprendente e decisamente atipico che ha fattore tutti. fonte: InstagramQuando arriva la bella stagione, è impossibile non vederetra le protagoniste assolute. Non solo per ...