Ecco come sarà e dove sorgerà il nuovo stadio della Roma (Di sabato 9 luglio 2022) Ecco svelata la prima bozza del nuovo stadio della Roma. Quando la coppa della Conference League ha fatto il suo ingresso all’Olimpico, la squadra giallorossa e il Campidoglio hanno comunicato il luogo ufficiale dove prenderà forma il nuovo stadio in grado di accogliere circa 65.000 mila spettatori. L’obiettivo, comunicato dal Ceo, Pietro Berardi, sarebbe riuscire ad inaugurare lo stadio entro il 2026. Leggi anche: “Soltanto chi è Romanista può comprendere il vero significato di questa vittoria”: il nuovo murale di Laika dove sorgerà il nuovo stadio della Roma Il sito in cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022)svelata la prima bozza del. Quando la coppaConference League ha fatto il suo ingresso all’Olimpico, la squadra giallorossa e il Campidoglio hanno comunicato il luogo ufficialeprenderà forma ilin grado di accogliere circa 65.000 mila spettatori. L’obiettivo, comunicato dal Ceo, Pietro Berardi, sarebbe riuscire ad inaugurare loentro il 2026. Leggi anche: “Soltanto chi ènista può comprendere il vero significato di questa vittoria”: ilmurale di LaikailIl sito in cui ...

Pubblicità

CardRavasi : Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. (Mt 10,16) - angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - borghi_claudio : ????Come fare una facile polemica da parte di un qualsiasi partitino contro la Lega? *Tutorial* ???? Buongiorno. Siete… - Khouri85956312 : RT @CardRavasi: Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. (Mt 10,16) - CGlonfoni : RT @putino: Il paramedico ucraino Yulia Paevskaya (conosciuta come Taira) ha raccontato ai giornalisti ucraini della sua permanenza in catt… -