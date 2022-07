È morto Tony Sirico | attore nei «Soprano»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : CINEMA | E' morto Tony Sirico, protagonista dei Soprano - ilpost : È morto l’attore americano Tony Sirico, tra i protagonisti della serie “I Soprano” - repubblica : È morto Tony Sirico, protagonista dei Soprano - HayaertJorge : RT @blankaut: Ieri è morto Tony Sirico :( - andfranchini : Tony Sirico dei Soprano morto, addio a un altro gangster di Hollywood: aveva 79 anni -

, volto familiare in molti film di Woody Allen che aveva accettato la parte di Paulie nei Soprano a patto che il suo personaggio non diventasse mai una talpa dei piedipiatti,a 79 anni in ...Gravissimo lutto per il mondo del cinema: èSirico . Lacrime a Hollywood per i gangster di Cosa Nostra: dopo Ray Liotta, l'indimenticabile Henry Hill di 'Questi Bravi Ragazzi' che se ne è andato in maggio, e James Caan, il 'Sonny' ...Mediaset è in lutto per la perdita dell'amato personaggio di una serie Tv che ha scritto la storia della televisione: ecco di chi si tratta.Gravissimo lutto per il mondo del cinema: è morto Tony Sirico. Lacrime a Hollywood per i gangster di Cosa Nostra: dopo Ray Liotta, l'indimenticabile Henry Hill di «Questi ...