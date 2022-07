È il giorno dei Maneskin a Roma | il Circo Massimo si riempie di fan | attese 70 mila persone – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 9 luglio 2022) Si avvicina il concerto deial. Da poco hanno aperto i cancelli. Alle 21 di questa sera inizierà ufficialmente l’evento, ma i fan, provenienti da tutto il mondo, sono già in attesa da questa mattina al parco della Capitale. In molti hanno deciso di portarsi gli ombrelloni a causa del caldo torrido. Sonoal concerto 70. I varchi di controllo dei biglietti sono 4, ci sono poi le ispezioni per ogni entrante con il metal detector e il controllo di eventuali bottiglie di vetro. Quasi 700 gli steward che assieme alle forze dell’ordine controlleranno l’area del concerto. Secondo quanto trapelato finora, iapriranno con Zitti e buoni e canteranno i loro brani più famosi, tra questi MammaMia, I Wanna Be Your Slave e Chosen. ...