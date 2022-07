E alla fine Kate Middleton ha premiato una tennista «russa» a Wimbledon (Di sabato 9 luglio 2022) La tennista kazaka Elena Rybakina, ma russa di nascita, ha vinto il torneo inglese, battendo la tunisina Ons Jabeur, entrambe per la prima volta in finale in uno Slam. Wimbledon che ha escluso i tennisti russi e bielorussi si trova a premiare una ragazza nata a Mosca Leggi su vanityfair (Di sabato 9 luglio 2022) Lakazaka Elena Rybakina, madi nascita, ha vinto il torneo inglese, battendo la tunisina Ons Jabeur, entrambe per la prima volta in finale in uno Slam.che ha escluso i tennisti russi e bielorussi si trova a premiare una ragazza nata a Mosca

