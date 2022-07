Dybala al Napoli? Parla Giuntoli! (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. L’ex attaccante della Juventus è stato accostato accostato a diversi club dopo il suo addio al club bianconero, tra cui anche il Napoli. La squadra però che sembra in netto vantaggio è l’Inter che avrebbe già un accordo di massima con il giocatore, ma aspetta qualche uscita in attacco, Sanchez su tutte. A fare chiarezza sul possibile interesse del Napoli, il ds Cristiano Giuntoli che ha di fatto un po’ smorzato i sogni dei tifosi partenopei che desideravano un’altra stella argentina ai piedi del Vesuvio. Di seguito il suo intervento nella conferenza stampa di presentazione per la stagione del Napoli. “Non abbiamo mai Parlato, è un giocatore fuori dalla nostra portata, sta trattando con altri club”. Svelata dunque la verità su questo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro di Pauloè ancora tutto da scrivere. L’ex attaccante della Juventus è stato accostato accostato a diversi club dopo il suo addio al club bianconero, tra cui anche il. La squadra però che sembra in netto vantaggio è l’Inter che avrebbe già un accordo di massima con il giocatore, ma aspetta qualche uscita in attacco, Sanchez su tutte. A fare chiarezza sul possibile interesse del, il ds Cristiano Giuntoli che ha di fatto un po’ smorzato i sogni dei tifosi partenopei che desideravano un’altra stella argentina ai piedi del Vesuvio. Di seguito il suo intervento nella conferenza stampa di presentazione per la stagione del. “Non abbiamo maito, è un giocatore fuori dalla nostra portata, sta trattando con altri club”. Svelata dunque la verità su questo ...

