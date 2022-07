Droga nel water e nel condizionatore, tre arresti a Uboldo e Cislago. Indagini partite a Paderno Dugnano (Di sabato 9 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Avevano nascosto la cocaina nel water e nel condizionatore, ma la Guardia di Finanza li ha scoperti e arrestati. Si tratta di due pusher maghrebini di Uboldo e un connazionale di Cislago, implicati in un’indagine anti-Droga della Guardia di Finanza di Milano. Nella rete sono finiti undici delinquenti, tutti rinchiusi in carcere, oltre a sette ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 9 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Avevano nascosto la cocaina nele nel, ma la Guardia di Finanza li ha scoperti e arrestati. Si tratta di due pusher maghrebini die un connazionale di, implicati in un’indagine anti-della Guardia di Finanza di Milano. Nella rete sono finiti undici delinquenti, tutti rinchiusi in carcere, oltre a sette ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

matteosalvinimi : Con la legge attuale l’Italia è il Paese europeo che, nel 2020, ha concesso più cittadinanze. Famiglie e imprese ch… - TuttoSuMilano : Rescaldina, la vendetta del pusher cacciato dai Boschi della droga: spari nel «parcheggio» tra gang rivali - TelemiaLaTv : Droga:piantagione di marijuana scoperta da Gdf nel vibonese - AnsaCalabria : Droga:piantagione di marijuana scoperta da Gdf nel vibonese. Individuati oltre 500 arbusti in una zona impervia di… - Renato23577940 : @GDF di Droga che nel pacchetto trasparente vi erano soldi da 100€ un pacchetto abbastanza grande non so dire bene… -