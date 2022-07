Pubblicità

" Io e Sarri andavamo d'amore e d'accordo, ma poi all'improvviso tutto è cambiato" . Danny, che si è appena svincolato dal Chelsea , ricorda le difficoltà palesate nel rapporto con l'ex tecnico dei Blues. "Avevamo legato in campo e fuori. Poi, a poche ore dalla chiusura del ... Drinkwater contro Sarri: "Ecco come mi ha trattato" " Io e Sarri andavamo d'amore e d'accordo, ma poi all'improvviso tutto è cambiato". Danny Drinkwater, che si è appena svincolato dal Chelsea, ricorda le difficoltà palesate nel rapporto con l'ex tecni ...