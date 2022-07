“Dove sei?”: Vanessa Incontrada sparita dai social | La rivelazione dopo le dure polemiche (Di sabato 9 luglio 2022) Vanessa Incontrada, l’appello su Instagram dopo le polemiche. Dov’è finita? Ecco la rivelazione comparsa sui social Non sono state di sicuro settimane semplici per Vanessa Incontrada. Ancora una volta la conduttrice è finita al centro di un chiacchiericcio mediatico che si è reso quasi insostenibile, e che nuovamente ha messo in risalto la questione del body shaming. Un argomento che Vanessa aveva già trattato negli scorsi anni, vittima di commenti cattivi sui social e legati proprio al suo aspetto fisico. Recentemente la polemica è tornata di nuovo in auge, costringendo anche la conduttrice a Dover restare in silenzio proprio per non alimentare il tutto. Vanessa ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 9 luglio 2022), l’appello su Instagramle. Dov’è finita? Ecco lacomparsa suiNon sono state di sicuro settimane semplici per. Ancora una volta la conduttrice è finita al centro di un chiacchiericcio mediatico che si è reso quasi insostenibile, e che nuovamente ha messo in risalto la questione del body shaming. Un argomento cheaveva già trattato negli scorsi anni, vittima di commenti cattivi suie legati proprio al suo aspetto fisico. Recentemente la polemica è tornata di nuovo in auge, costringendo anche la conduttrice ar restare in silenzio proprio per non alimentare il tutto....

