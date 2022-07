Dopo due anni di stop è ripartita la storica e prestigiosa maratona motociclistica Milano – Taranto (Di sabato 9 luglio 2022) «Il Covid – fa sapere l’assessore allo Sport Gianni Azzaro – aveva fermato le scorse due edizioni della Milano – Taranto e purtroppo l’amministrazione non ha potuto partecipare all’organizzazione di questa del 2022 non essendo in carica. Saremmo stati nel comitato organizzatore e avremmo dato il nostro contributo certi del valore che questa manifestazione ha dal punto di ista sportivo, economico e turistico. Oggi siamo qui con l’assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli per il simbolico saluto della amministrazione Melucci pronti a metterci al lavoro per la prossima edizione». «Non potevano e non volevamo mancare a questa storica iniziativa – interviene l’assessore Manzulli – che non è solo sportiva. Siamo consapevoli di quanto queste manifestazioni così curate nei dettagli portino alle città ricadute in ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 9 luglio 2022) «Il Covid – fa sapere l’assessore allo Sport GiAzzaro – aveva fermato le scorse due edizioni dellae purtroppo l’amministrazione non ha potuto partecipare all’organizzazione di questa del 2022 non essendo in carica. Saremmo stati nel comitato organizzatore e avremmo dato il nostro contributo certi del valore che questa manifestazione ha dal punto di ista sportivo, economico e turistico. Oggi siamo qui con l’assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli per il simbolico saluto della amministrazione Melucci pronti a metterci al lavoro per la prossima edizione». «Non potevano e non volevamo mancare a questainiziativa – interviene l’assessore Manzulli – che non è solo sportiva. Siamo consapevoli di quanto queste manifestazioni così curate nei dettagli portino alle città ricadute in ...

