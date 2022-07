Domani al Delle Arti di Salerno al via la XXXIV edizione del Premio Charlot (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Si terrà Domani (domenica 10 luglio) alle ore 20, al Cinema Teatro Delle Arti, il taglio del nastro della XXXIV edizione del Premio Charlot. Il via con la mini rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che quest’anno è dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita. “Accattone” film del 1961, selezionato tra i 100 film italiani da salvare, scritto e diretto da Pasolini, è il primo dei tre lavori inseriti nella mini rassegna che lo Charlot dedica al cinema (il film sarà proiettato Domani e lunedì alle ore 20, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Opera che segna l’esordio alla regia di Pasolini, Accattone può ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Si terrà(domenica 10 luglio) alle ore 20, al Cinema Teatro, il taglio del nastro delladel. Il via con la mini rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che quest’anno è dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita. “Accattone” film del 1961, selezionato tra i 100 film italiani da salvare, scritto e diretto da Pasolini, è il primo dei tre lavori inseriti nella mini rassegna che lodedica al cinema (il film sarà proiettatoe lunedì alle ore 20, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Opera che segna l’esordio alla regia di Pasolini, Accattone può ...

