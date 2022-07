Diretta Attrezzature obsolete La Gran Bretagna smaschera Putin | cosa nasconde il Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Al 136esimo giorno non si fermano gli scontri. Mosca attacca Kharkiv, Sloviansk e Kramatorsk. Mentre, secondo l'Intelligence britannica, le forze ucraine avanzano nel settore Sud-Ovest di Kherson. Il clima è teso anche al G20 durante il vertice dei ministri degli Esteri in Indonesia. Gli Stati Uniti e gli alleati occidentali hanno infatti intensificato le pressioni sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Per l'occasione il segretario di Stato americano Antony Blinken ha rifiutato di incontrare in un bilaterale il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Ore 8.07 Gb, la Russia raduna forze riserva per future offensive Secondo gli 007 britannici, "nonostante l'affermazione del 7 luglio 2022 del presidentesecondo cui l'esercito russo 'non ha nemmeno iniziato a fare sul serio' in Ucraina, molti dei suoi rinforzi sono raggruppati per l'occasione, ...