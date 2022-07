Di Maio - Conte | il servilismo Nato e l' accusa di ' putinismo' verso l' ex premier

Pubblicità

CarloCalenda : Hanno inventato un personaggio dal nulla. Hanno scritto o Conte o morte. Hanno bollato come di destra chi rifiutava… - Ettore_Rosato : “Le alleanze si costruiscono sui contenuti. No a chi sceglie assistenzialismo e giustizialismo e dice no ad apertu… - petergomezblog : Governo, Conte: “Per Draghi il M5s è importante? Sia conseguente. C’è il premier dietro la scissione di Di Maio? Ne… - Nella53 : RT @5_bepi: Conte minaccia la crisi e Di Maio commenta :' sarebbe devastante' @luigidimaio e quando ti sei staccato dal movimento tradendol… - RedazioneLP : Il #Movimento5Stelle ?????????? 'diviso' tra il leader debole #Conte, il fondatore ingombrante #Grillo e lo scissio… -

... in termini di vite umane cancellate, dell'apartheid vaccinale, mentre avviene tutto questo, in Italia va in scena il titanico scontro tra Luigi Die Giuseppe. Altra confessione: non ...Diversamente Di". Così Carlo Calenda su twitter commentando le parole di Nicola Zingaretti su Giuseppeche non è più un punto di riferimento.Oggi il 61.3% degli italiani è pessimista rispetto alle proprie condizioni economiche in previsione dell’autunno. L’aumento dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda la spesa alimentare e il costo d ...Dare del “putiniano” a Conte sembra essere non solo fuori storia ma qualcosa di peggio: un volersi accreditare presso quei circoli così influenti, alle porte dei quali, in passato aveva bussato lo ste ...