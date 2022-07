Di Maio al M5s: “Aprire una crisi di governo significa prestare il fianco alla propaganda di Putin. Sarebbe mossa egoista e irresponsabile” (Di sabato 9 luglio 2022) Mentre Giuseppe Conte scuote la maggioranza in attesa di conoscere le risposte del governo sulle urgenze del Paese sollevate dal Movimento (“noi ci siamo, altrimenti no”, ha ribadito il leader del M5s), i suoi ultimatum a Mario Draghi mettono in allarme i democratici. Se cade l’esecutivo si va a votare, avverte Enrico Letta. Da parte sua, Giuseppe Conte sfida il Pd a confrontarsi nel merito del documento di nove punti consegnato al premier, facendo intendere che anche su quello si misura un’alleanza. In contemporanea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, riunisce l’assemblea della sua nuova formazione “Insieme per il Futuro“. Una riunione da cui esce con un durissimo appello alla responsabilità della maggioranza, ed in particolare del Movimento: “Aprire una crisi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Mentre Giuseppe Conte scuote la maggioranza in attesa di conoscere le risposte delsulle urgenze del Paese sollevate dal Movimento (“noi ci siamo, altrimenti no”, ha ribadito il leader del M5s), i suoi ultimatum a Mario Draghi mettono inrme i democratici. Se cade l’esecutivo si va a votare, avverte Enrico Letta. Da parte sua, Giuseppe Conte sfida il Pd a confrontarsi nel merito del documento di nove punti consegnato al premier, facendo intendere che anche su quello si misura un’alleanza. In contemporanea il ministro degli Esteri, Luigi Di, riunisce l’assemblea della sua nuova formazione “Insieme per il Futuro“. Una riunione da cui esce con un durissimo appelloresponsabilità della maggioranza, ed in particolare del Movimento: “unadi ...

