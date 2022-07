De Ligt a un passo dal Bayern Monaco. Il suo sostituto è Koulibaly? L’offerta della Juve e il rilancio del Napoli (Di sabato 9 luglio 2022) Si accende sempre più il mercato della Juventus dopo che ieri è stato il Di Maria-Pogba Day con l’argentino e il francese che sono stati accolti con grande entusiasmo dai tifosi. Il centrocampista sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juventus” e dopo il bagno di folla che lo ha accolto, ha aggiunto: “Che bello rivedervi“. Ora si attende l’arrivo di Andrea Cambiaso che avrebbe dovuto presentarsi già ieri a Torino per sostenere le visite mediche al JMedical. Secondo Sky Sport l’acquisto dell’esterno del Genoa non è in dubbio e i nuovi accertamenti medici sono fissati per lunedì 11. Nel frattempo, per il club bianconero si apre un’altra allettante opportunità, la pista che conduce a Kalidou ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Si accende sempre più il mercatontus dopo che ieri è stato il Di Maria-Pogba Day con l’argentino e il francese che sono stati accolti con grande entusiasmo dai tifosi. Il centrocampista sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la magliantus” e dopo il bagno di folla che lo ha accolto, ha aggiunto: “Che bello rivedervi“. Ora si attende l’arrivo di Andrea Cambiaso che avrebbe dovuto presentarsi già ieri a Torino per sostenere le visite mediche al JMedical. Secondo Sky Sport l’acquisto dell’esterno del Genoa non è in dubbio e i nuovi accertamenti medici sono fissati per lunedì 11. Nel frattempo, per il club bianconero si apre un’altra allettante opportunità, la pista che conduce a Kalidou ...

