Dazn – De Laurentiis non vende Koulibaly alla Juve, le novità (Di sabato 9 luglio 2022) Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare Napoli ma secondo quanto riferisce Dazn, Aurelio De Laurentiis non lo cede alla Juve. Il club bianconero è estremamente interessato al giocatore senegalese anche perché sta per perdere De Ligt che piace al Chelsea, ma soprattutto al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra De Laurentiis e Koulibaly per il rinnovo, un confronto onesto per chiudere la questione, in un modo o nell’altro. Ma da Dazn fanno sapere che la destinazione di Koulibaly non sarà la Juve. Anche se i tifosi bianconeri continuano a sognare l’arrivo del difensore senegalese, anzi c’è chi è assolutamente sicuro che accadrà. Ma secondo Dazn le cose andranno in maniera ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) Kalidoupotrebbe lasciare Napoli ma secondo quanto riferisce, Aurelio Denon lo cede. Il club bianconero è estremamente interessato al giocatore senegalese anche perché sta per perdere De Ligt che piace al Chelsea, ma soprattutto al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra Deper il rinnovo, un confronto onesto per chiudere la questione, in un modo o nell’altro. Ma dafanno sapere che la destinazione dinon sarà la. Anche se i tifosi bianconeri continuano a sognare l’arrivo del difensore senegalese, anzi c’è chi è assolutamente sicuro che accadrà. Ma secondole cose andranno in maniera ...

Pubblicità

napolipiucom : Dazn - De Laurentiis non vende Koulibaly alla Juve, le novità #CalcioNapoli #Koulibaly #napoli #ForzaNapoliSempre… - AndreaBriganti6 : RT @SalAllocca_17: ??? De Laurentiis a #DAZN: 'Non cederò #Koulibaly a nessun club di #SerieA.' ?? - SNAPOLI24 : @EnricoBiasini1 @steferrari85 @Guido17595958 @DAZN_IT De Laurentiis dei tifosi se ne frega 0, non avrebbe alcun pro… - SalAllocca_17 : ??? De Laurentiis a #DAZN: 'Non cederò #Koulibaly a nessun club di #SerieA.' ?? -