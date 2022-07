Danilo Gallinari saluta gli Spurs: per lui pronto un nuovo contratto con i Celtics (Di sabato 9 luglio 2022) Danilo Gallinari cambia squadra. L’ala italiana passa dagli Spurs ai Celtics dopo che, come previsto, San Antonio ha rinunciato al giocatore a causa dell’aumento della garanzia parziale sul suo stipendio. La cifra inizialmente era fissata a 5 milioni di dollari sul totale del compenso pari a 21,45 milioni per il 2022/23. A seguito della proroga fino all’8 luglio è stata alzata a 13 milioni, somma che gli Spurs non hanno voluto pagare. Così, ieri sera il Gallo ha firmato con Boston, il cui passaggio diventerà ufficiale dopo l’off the waivers previsto per domenica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022)cambia squadra. L’ala italiana passa dagliaidopo che, come previsto, San Antonio ha rinunciato al giocatore a causa dell’aumento della garanzia parziale sul suo stipendio. La cifra inizialmente era fissata a 5 milioni di dollari sul totale del compenso pari a 21,45 milioni per il 2022/23. A seguito della proroga fino all’8 luglio è stata alzata a 13 milioni, somma che glinon hanno voluto pagare. Così, ieri sera il Gallo ha firmato con Boston, il cui passaggio diventerà ufficiale dopo l’off the waivers previsto per domenica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

dchinellato : ???? Danilo Gallinari is headed to Boston on a 2yr, $13M. Year 2 is a player option, per sources ???? Danilo Gallinar… - dchinellato : ???? Wolves are offering Danilo Gallinari a 1yr, $10.5M deal, sources tell me. Gallo has several contenders asking ab… - infoitsport : MERCATO NBA - Gli Spurs rinunciano ufficialmente a Danilo Gallinari - infoitsport : Basket, NBA: San Antonio taglia Danilo Gallinari, ora potrà firmare con i Boston Celtics - OggiSportNotiz2 : ?? Dopo il debutto di #PaoloBanchero nella Summer League #NBA di Las Vegas è stato il turno anche degli altri due it… -