Dalla Francia – Julian Alvarez (River Plate) arriva al Manchester City (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 12:04:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: La pepita argentina Julian Alvarez ha ufficialmente firmato giovedì con il Manchester City, come annunciato a gennaio dal presidente del River Plate. Il club sudamericano aveva ottenuto il prestito del proprio attaccante 22enne fino all’ultima partita della stagione in Copa Libertadores. Giovedì il River Plate è stato eliminato agli ottavi di finale della competizione nonostante un pareggio al ritorno contro il Velez Sarsfield (0-0, 1-0 all’andata). Indicato come futuro marcatore dell’Albiceleste, l’attaccante è già stato selezionato 9 volte per un gol segnato. Julian Alvarez ha firmato ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 12:04:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: La pepita argentinaha ufficialmente firmato giovedì con il, come annunciato a gennaio dal presidente del. Il club sudamericano aveva ottenuto il prestito del proprio attaccante 22enne fino all’ultima partita della stagione in Copa Libertadores. Giovedì ilè stato eliminato agli ottavi di finale della competizione nonostante un pareggio al ritorno contro il Velez Sarsfield (0-0, 1-0 all’andata). Indicato come futuro marcatore dell’Albiceleste, l’attaccante è già stato selezionato 9 volte per un gol segnato.ha firmato ...

