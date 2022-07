(Di sabato 9 luglio 2022) Dalnon hanno dubbi: il centrocampista lusitano del Lilleavrebbeto il. Nono, il suo sogno è seguire Campos che loal Psg. Lo scrive il quotidiano portoghese Record. Ovviamente sarebbe una scelta del tutto comprensibile. Chi potrebbe mai preferire i rossoneri al club che ambisce a vincere la Champions e ha in rosa Messi Neymar e Mbappé? Sarebbe una notizia il contrario. Vedremo come finirà questa vicenda di calciomercato che invece in Italia viene raccontata in modo diametralmente opposto. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Dal Portogallo: Renato Sanches rifiuta il Milan, vuole andare al Psg Il quotidiano Record smentisce la narrazione… - lacittanews : Renato Sanches vuole solo il PSG, questo è quanto arriva dal Portogallo, dove il portale Record afferma come il cal… - TheMerk87 : @capuanogio Dal Portogallo dicono tutt’altro comunque - BobbySoloX : RT @ChrisElMuss: Raga, calmi, se dal Portogallo scrivono vicino al #PSG e dalla Francia smentiscono è palese ormai che sia un gioco al rial… - ManuFilippone95 : RT @LouGirardiReal: Sapete perchè inizio a credere alle voci dal Portogallo? Perchè quelli che ieri hanno parlato di accordi con Milan sono… -

Durante il periodo della colonizzazione la gente usava alcuni termini in portoghese per distinguere i cibi originari della terra brasiliana da quelli importatio dall'Africa. Usavano l'...2013 i GAL operano come vere e proprie agenzie di sviluppo". Le risorse che vengono così ... Questo progetto di cooperazione transnazionale coinvolge il, in particolare le Isole Azzorre, ...Le temperature si sono abbassate e il fresco sta dando un po' di tregua agli italiani. Dopo temperature che sono arrivate a toccare (e superare in alcune città) i 40° ora in tutto ...Il portoghese del Lille preferisce andare a Parigi con il tecnico Galtier.MILANO (ITALPRESS) - E' ancora un rebus il futuro di Renato Sanches.