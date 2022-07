Da Shinzo Abe a Kennedy e Benazir Bhutto: la mappa dei leader assassinati è anche geopolitica (Di sabato 9 luglio 2022) Il 12 ottobre del 1960 Inejiro Asanuma, popolare e controverso sindacalista socialista assai critico nei confronti del governo per via del trattato di mutua cooperazione e sicurezza con gli Stati Uniti (che l’anno prima, durante un viaggio a Pechino, aveva definito “il comune nemico di Cina e Giappone”), si reca alla Hibiya Hall, il municipio di Tokyo che si trova a Chiyoda, uno dei 23 quartieri speciali della capitale nipponica. E’ pure il quartiere del palazzo imperiale che i giapponesi chiamano Kokyo. Asanuma deve partecipare ad un dibattito politico in vista delle imminenti elezioni per la Camera dei Rappresentanti. L’evento è in diretta tv. Appena sale sul podio, scoppia una gazzarra: la inscenano gli studenti di destra. E’ un diversivo. Passano pochi minuti e il ventisettenne Otoya Yamaguchi, uno studente universitario legato all’Uyoku dantai, un gruppo estremista di destra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Il 12 ottobre del 1960 Inejiro Asanuma, popolare e controverso sindacalista socialista assai critico nei confronti del governo per via del trattato di mutua cooperazione e sicurezza con gli Stati Uniti (che l’anno prima, durante un viaggio a Pechino, aveva definito “il comune nemico di Cina e Giappone”), si reca alla Hibiya Hall, il municipio di Tokyo che si trova a Chiyoda, uno dei 23 quartieri speciali della capitale nipponica. E’ pure il quartiere del palazzo imperiale che i giapponesi chiamano Kokyo. Asanuma deve partecipare ad un dibattito politico in vista delle imminenti elezioni per la Camera dei Rappresentanti. L’evento è in diretta tv. Appena sale sul podio, scoppia una gazzarra: la inscenano gli studenti di destra. E’ un diversivo. Passano pochi minuti e il ventisettenne Otoya Yamaguchi, uno studente universitario legato all’Uyoku dantai, un gruppo estremista di destra, ...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell'attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l'attentato a Shinzo Abe. L'Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L'It…