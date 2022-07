Cristina Cassar Scalia, l’oculista scrittrice presenta il nuovo libro ad Amica: torna la poliziotta Vanina Guarrasi (Di sabato 9 luglio 2022) Cristina Cassar Scalia, 45 anni, originaria di Noto, vive ad Aci Castello, Catania. “La carrozza della Santa” è il sesto romanzo con protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi, quarantenne un po’ scontrosa e in carriera. Che potrebbe presto sbarcare sul piccolo schermo in una serie televisiva (Foto: Amica). Si sa, il mondo della polizia è prevalentemente popolato da uomini, ma il vicequestore (lo si capisce anche dal nome maschile del ruolo) Vanina Guarrasi, protagonista di La carrozza della Santa , sesto romanzo di una serie, un po’ di carriera l’ha fatta. Grazie a Cristina Cassar Scalia, inventrice della poliziotta di carta. «Da appassionata di gialli, ho costruito una mia figura ... Leggi su amica (Di sabato 9 luglio 2022), 45 anni, originaria di Noto, vive ad Aci Castello, Catania. “La carrozza della Santa” è il sesto romanzo con protagonista il vicequestore, quarantenne un po’ scontrosa e in carriera. Che potrebbe presto sbarcare sul piccolo schermo in una serie televisiva (Foto:). Si sa, il mondo della polizia è prevalentemente popolato da uomini, ma il vicequestore (lo si capisce anche dal nome maschile del ruolo), protagonista di La carrozza della Santa , sesto romanzo di una serie, un po’ di carriera l’ha fatta. Grazie a, inventrice delladi carta. «Da appassionata di gialli, ho costruito una mia figura ...

Pubblicità

enzo_sicilia : @colvieux @Ecate31 I libri di Cristina Cassar Scalia, interessanti - giovannadalila : @colvieux Ciao. Nelle serie, una volta inquadrato il 'modus' dell'autore, è quasi impossibile che non ti venga un s… - duelettriciqp : On page 198 of 284 of La carrozza della Santa, by Cristina Cassar Scalia - Micol_Agazzani : @herovchild La Salita dei Saponari - Cristina Cassar Scalia - CircoloLettori : 'Noir, dalla pagina allo schermo': su SoundCloud e Spotify trovate il gruppo di lettura condotto da @CriCassar in f… -