Cristiano Malgioglio si racconta come mai aveva fatto prima | “Avevo un tumore”

(Di sabato 9 luglio 2022)siin una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Dietro lo showman esuberante che siamo abituati a vedere in televisione, c’è un uomo timido e molto riservato. La sua sfera privata era un argomento quasi tabù nella sua famiglia e nessun parente gli ha mai chiesto nulla a riguardo. “So di avere una doppia immagine: quando sono in scena mi trasformo rispetto a chi sono nella vita di tutti i giorni”, dice di sé.per lavolta in assoluto, si è aperto e hato la sua vita privata: di quando ha scoperto di avere una quando ha parlato della sua sessualità alla famiglia. La scoperta di avere unmaligno: il racconto di...

blogtivvu : Cristiano Malgioglio e il tumore maligno: “Mi hanno dato pochi mesi di vita, Jennifer Lopez ha fatto il miracolo”… - fanpage : “Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno”. Cristiano Malgioglio ha parlato per la prima volta del problema… - zazoomblog : Cristiano Malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema» - #Cristiano #Malgioglio #choc: - andreastoolbox : #Cristiano Malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema» - leggoit : #cristiano malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema» -

Pubblicato il 9 Luglio, 2022, personaggio sempre molto visibile in televisione quando è ospite di programmi televisivi per le sue uscite, non parla quasi mai della sua vita privata . Eppure di recente è ...e la scoperta della malattia: 'Mi spalmavo la crema sulle gambe e...'ha parlato per la prima volta della sua malattia. Il cantautore aveva scoperto per caso ...Gf Vip - intervista a cuore aperto al Corriere della Sera con tanti aneddoti sul passato. L'ex Vippone ha rivelato di essere fidanzato ...Cristiano Malgioglio e il tumore maligno: "Mi hanno dato pochi mesi di vita, Jennifer Lopez ha fatto il miracolo", il retroscena.