Crisi sì | crisi no Andare avanti così non si può Il mosaico di Fusi

(Di sabato 9 luglio 2022) Forse il M5S di Giuseppe Conte lascerà il governo. O forse no. Forse Mario Draghi resterà in sella. O forse no. Forse il Pd accetterà un Draghi-bis o un’altra soluzione a Palazzo Chigi. O forse no. Forse in qualche modo scavalleremo l’estate e poi a settembre lala farà Matteo Salvini. O forse no. Nell’epoca della fluidità politica l’incertezza regna sovrana. Recuperando il lessico della Prima Repubblica che ora sembra tornato di moda tra appoggi esterni, richieste di discontinuità e quant’altro, si potrebbe dire che si naviga a vista. Se solo tanta nebbia non fosse esiziale in una fase in cui bisogna attrezzarsi per una lunga durata dello scontro amato tra Russia e Ucraina; è decisivo spegnere i focolai di inflazione che è la più odiosa delle tasse perché colpisce i meno abbienti; è urgente finire di mettere a terra il Pnrr perché i fondi che ...