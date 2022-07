Crisi idrica, Asi Benevento: “Abbiamo 11 pozzi inutilizzabili, sos a Governo e Regione” (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo 11 pozzi all’Asi di Benevento che potrebbero fornire acqua industriale alle aziende di Ponte Valentino, e con un potabilizzatore anche quella potabile, ma per mancanza di risorse non possiamo attivarli. Ho scritto al presidente De Luca, al commissario di Governo Zes Romano, al vicepresidente Bonavitacola e all’assessore Marchiello affinché diano una mano al territorio”. Così il presidente dell’Asi di Benevento Luigi Barone a proposito della grave Crisi idrica che sta colpendo l’intero Paese. “Il Consorzio Asi – scrive Barone nella missiva inviata a Regione e Commissariato Zes – è proprietario di 11 pozzi ricadenti nell’agglomerato industriale di Ponte Valentino, così strutturati: un campo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “11all’Asi diche potrebbero fornire acqua industriale alle aziende di Ponte Valentino, e con un potabilizzatore anche quella potabile, ma per mancanza di risorse non possiamo attivarli. Ho scritto al presidente De Luca, al commissario diZes Romano, al vicepresidente Bonavitacola e all’assessore Marchiello affinché diano una mano al territorio”. Così il presidente dell’Asi diLuigi Barone a proposito della graveche sta colpendo l’intero Paese. “Il Consorzio Asi – scrive Barone nella missiva inviata ae Commissariato Zes – è proprietario di 11ricadenti nell’agglomerato industriale di Ponte Valentino, così strutturati: un campo ...

