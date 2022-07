Crazy Pizza Roma chiuso per mancanza d’acqua, Flavio Briatore “siamo nel terzo mondo” (Di sabato 9 luglio 2022) Flavio Briatore ha dovuto chiudere per un giorno Crazy Pizza Roma: il ristorante era rimasto senz'acqua Flavio Briatore è una furia per il suo Crazy Pizza Roma rimasto senza acqua e costretto a chiudere per un giorno. L'imprenditore ha raccontato su Instagram quanto è successo, scusandosi con la clientela e prendendosela con l'Acea che non è stata in grado di risolvere la situazione. Crazy Pizza Roma è l'ultimo ristorante aperto da Briatore, la pizzeria si trova in Via Veneto, la strada più famosa della capitale, set di numerosi film che hanno raccontato 'la bella vita', degli anni sessanta. Una location importante quella scelta dall'ex team manager ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022)ha dovuto chiudere per un giorno: il ristorante era rimasto senz'acquaè una furia per il suorimasto senza acqua e costretto a chiudere per un giorno. L'imprenditore ha raccontato su Instagram quanto è successo, scusandosi con la clientela e prendendosela con l'Acea che non è stata in grado di risolvere la situazione.è l'ultimo ristorante aperto da, la pizzeria si trova in Via Veneto, la strada più famosa della capitale, set di numerosi film che hanno raccontato 'la bella vita', degli anni sessanta. Una location importante quella scelta dall'ex team manager ...

