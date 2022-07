Covid oggi Toscana, 5.071 contagi e 2 morti: bollettino 9 luglio (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – In Toscana Sono 5.071 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 9 luglio, in Toscana, che portano il totale a 1.255.695 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. oggi sono stati eseguiti 1.924 tamponi molecolari e 19.445 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (6 in meno). oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 80,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.168.955 (93,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – InSono 5.071 i nuovida coronavirus, 9, in, che portano il totale a 1.255.695 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce ilcon i datidella Regione.sono stati eseguiti 1.924 tamponi molecolari e 19.445 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,7% è risultato positivo. I ricoverati sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (6 in meno).si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 80,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.168.955 (93,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono ...

