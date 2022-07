Covid, oggi nel Lazio 10.108 nuovi casi positivi e 14 decessi: rapporto al 22,6% (Di sabato 9 luglio 2022) Covid. Continua senza sosta il monitoraggio sulla situazione pandemica nella Regione Lazio, soprattutto ora che la curva pandemica è in leggero rialzo. Ecco il bollettino aggiornato per la giornata di oggi, sabato 9 luglio. Leggi: Covid, picco dei contagi a metà Luglio: ecco quanto dura e i sintomi Covid: il bollettino di oggi I numeri dalle Asl Asl (Distretto) nuovi casi decessi Asl Roma 1 1.675 7 Asl Roma 2 1.764 1 Asl Roma 3 1.490 1 Asl Roma 4 433 1 Asl Roma 5 896 0 Asl Roma 6 952 0 Latina 1.489 0 Rieti 201 0 Viterbo 359 3 Frosinone 849 1 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022). Continua senza sosta il monitoraggio sulla situazione pandemica nella Regione, soprattutto ora che la curva pandemica è in leggero rialzo. Ecco il bollettino aggiornato per la giornata di, sabato 9 luglio. Leggi:, picco dei contagi a metà Luglio: ecco quanto dura e i sintomi: il bollettino diI numeri dalle Asl Asl (Distretto)Asl Roma 1 1.675 7 Asl Roma 2 1.764 1 Asl Roma 3 1.490 1 Asl Roma 4 433 1 Asl Roma 5 896 0 Asl Roma 6 952 0 Latina 1.489 0 Rieti 201 0 Viterbo 359 3 Frosinone 849 1 su Il Corriere della Città.

