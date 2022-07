Covid oggi Emilia Romagna | 6 910 contagi e 6 morti | bollettino 9 luglio

(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.910 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione sono registrati 1.632.663 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 23.665 tamponi, di cui 10.000 molecolari e 13.665 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,2%. Va tuttavia precisato che per un disguido informatico non è stato trasmesso in maniera completa il dato relativo ai casi positivi dell’Ausl di Reggio. I nuovi casi positivi che risultano mancanti nel conteggio odierno saranno recuperati nelle prossime giornate. ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Oggi l’Italia avrebbe un milione di poveri in più se il governo Conte-2 non avesse concesso, nel 2020, aiuti pubbli… - GiovaQuez : Oggi 100.690 nuove diagnosi, 105 decessi e 53.233 guariti. A livello ospedaliero: +18 terapie intensive e +80 rico… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - GMorenghi : RT @echecazzo74: Oggi incontro una signora ha 57 anni bella donna che ha fatto tre dosi di vaccino e mi fa, ' mi farò anche la quarta dose… - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 98.044 contagi e 93 morti: bollettino 9 luglio -

Sky Tg24

... difficile quantificarei danni economici già in atto. Non solo tanti italiani hanno contratto il Sars - Cov - 2, ma torna a crescere il numero di pazienti ricoverati nei reparti, ...... e in particolare dopo la richiesta di un'indagine indipendente sull'origine del- 19 di cui ... Questo gruppo va difeso ed e' per questo che siamo qui". La Giornata 14:03 Borrell: la guerra ... Covid, le notizie di oggi. Il bollettino: sono 98.044 i nuovi casi, 93 i morti. LIVE (ANSA) - ROMA, 09 LUG - Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono invece 93 ...Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute . Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le ...