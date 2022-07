Covid, le notizie. Il bollettino: 98.044 casi, 93 morti. Tasso di positività 25,2%. LIVE (Di sabato 9 luglio 2022) Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi. Aumentano i ricoveri (+232), calano le terapie intensive (-17), secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Secondo il report esteso settimanale dell'Iss nella fascia 30-39 anni si registra il più alto Tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100mila, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.012 casi per 100mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 luglio 2022) Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi. Aumentano i ricoveri (+232), calano le terapie intensive (-17), secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Secondo il report esteso settimanale dell'Iss nella fascia 30-39 anni si registra il più altodi incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100mila, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.012per 100mila abitanti

