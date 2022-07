Covid Italia, sale pressione su ospedali: 9 regioni a rischio alto (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) - Salgono i contagi e i ricoveri per il coronavirus. Sono 100.690 i positivi e 105 morti registrati nell'ultimo bollettino Covid. E salgono le persone ricoverate in ospedale, anche se la pressione sulle terapie intensive è ancora contenuta. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute che segnala 9 regioni a rischio alto. In una circolare il dicastero invita le regioni a potenziare i posti letto e l'assistenza per pazienti affetti dal SARS-CoV-2 visto l'incremento dei casi di persone che hanno contratto il virus nelle ultime settimane. NOVE regioni A rischio alto- Nessuna Regione/Pa è infatti classificata a rischio basso, 12 sono ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) - Salgono i contagi e i ricoveri per il coronavirus. Sono 100.690 i positivi e 105 morti registrati nell'ultimo bollettino. E salgono le persone ricoverate in ospedale, anche se lasulle terapie intensive è ancora contenuta. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute che segnala 9. In una circolare il dicastero invita lea potenziare i posti letto e l'assistenza per pazienti affetti dal SARS-CoV-2 visto l'incremento dei casi di persone che hanno contratto il virus nelle ultime settimane. NOVE- Nessuna Regione/Pa è infatti classificata abasso, 12 sono ...

