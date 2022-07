Covid Italia, il bollettino in diretta. Iss: mortalità 7 volte più alta per non vaccinati (Di sabato 9 luglio 2022) Covid oggi in Italia: 100.690 nuovi contagi e 105 morti nel bollettino dell'8 luglio Roma, 9 luglio 2022 - Si alza del 10,8% il tasso di mortalità per le persone affette da Covid ma non vaccinate . ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 luglio 2022)oggi in: 100.690 nuovi contagi e 105 morti neldell'8 luglio Roma, 9 luglio 2022 - Si alza del 10,8% il tasso diper le persone affette dama non vaccinate . ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, l'analisi dell'#Istat: 'Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti, l'Italia è tra i Paesi più colpiti… - Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - fattoquotidiano : Oggi l’Italia avrebbe un milione di poveri in più se il governo Conte-2 non avesse concesso, nel 2020, aiuti pubbli… - infoitinterno : Covid Italia, Iss: 'Per no vax fino a 7 volte più rischi morte' - soteros1 : RT @AdolfoTasinato: @Erriders Magari occupatevi degli italiani che in autunno finito di bersi il film sul covid saranno costretti a scender… -