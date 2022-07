Covid Italia, bollettino del 9 luglio: 98.044 nuovi casi e 93 morti (Di sabato 9 luglio 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+232), ma calano le terapie intensive (-17). Tasso di positività al 25,1% Leggi su repubblica (Di sabato 9 luglio 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+232), ma calano le terapie intensive (-17). Tasso di positività al 25,1%

